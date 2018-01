Ivo Linna ja Anne Veski räägivad auhinnast Panus Eesti Muusikasse

«Tühja sa nüüd ise oskad seda panust hinnata, mis sa elu jooksul andnud oled. Ju siis teised teavad paremini ja ju nad leidsid, et see oli õige hetk mulle see auhind anda,» ütleb Ivo Linna. «Aga mul oli tuline hea meel küll. Ma ikka näen seda auhinda iga päev kapi otsas ja olen mõelnud, et sellel on tegelikutl päris suur kaal. Mäletan, et kui see üle anti, mul põlv ikka korralikult värises.»