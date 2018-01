Kas Jaanus Karilaid on Jürgen Ligi peale armukade?

Eile kogunes Reformierakonna volikogu, et arutada poliitilist olukorda ja uute valimiste programmi. Postimehe fotograaf jäädvustas ürituselt kaadri, millel endine välisminister Jürgen Ligi suudleb joviaalselt Kaja Kallase kätt.

«Kisub Kaja Kallase kätt oma ebaviisaka suuvärgi juurde.» kommenteerib kibestunult seda seika keskerakondlane Jaanus Karilaid oma Facebooki kontol. Konventsionaalseid sotsiaalse käitumise reeglid on härrasmees Keskerakonnast oma sõnul õppinud filmist «Mehed ei nuta».

«Kaagutamise maaletooja Eesti poliitikasse on just Ligi. Silmakirjateener kuubis,» on Karilaid reformierakondlase vastuolulises käitumises pettunud. Kaja Kallas aga ei tee tühisest žestist probleemi, vaid hoopis naerab: