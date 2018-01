Suri Inglise bändi The Kinks bassimängija

Kinksi legend Dave Davies rääkis Internetis kaaslase surmast: «Ma olen liiga muserdunud, et sõnu kokku seada. See on niivõrd suur šokk. Ma arvasin alati, et Jim elab elu igavesti tõelisele rokile omaselt. Kummaline. Suurepärane sõber ja suurepärane muusik. Ta oli tähtis roll Kinksi hilisematel aastatel. Puhka rahus, Jim Rodford.»