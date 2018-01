Kuulsused, kes võtsid endalt elu

Maailmakuulus koomik otsustas end üles puua, kuna tema keha näitas Parkinsoni tõve sümptomite ilminguid. Lisaks kinnitasid tema sõbrad, et mees kannatas kroonilise depressiooni all.

Kuulus romaanikirjanik kannatas sügava depressiooni all. Kirjanik üritas enda probleemi lahendada alkoholiga, sest teadaolevalt oli mees suur alkoholisõber. Aga lõpuks sai haigus temast siiski võitu ning ta lasi ennast maha.

Maailmakuulus kunstnik ja impressionismi kunstivoolu rajaja kannatas depressiooni, skisofreenia, ägeda porfüüria jt haiguste all, mis lõpuks viisid ta nii kaugele, et ta end maha lasi. Mehe depressiooni oli näha mitme tema maali pealt.

Üks 20. sajandi tuntumaid luuletajaid kannatas depressiooni all. Naine püüdis end mitmel korral ära tappa. Tal see ka viimaks õnnestus, kui ta enda pea gaasiahju pistis ning mürgitusse suri.

19. ja 20. sajandi üks tuntumaid naiskirjanikke võitles terve elu vaimsete probleemidega. Kuigi ta oli nooremas eas vaimuhaiguse üle võidu saanud, siis vanemad eas tal selle vastu võitlemiseks enam jõudu ei jätkunud. Enda hüvastijätkukirjas tunnistas ta, et ta on liiga väsinud võitlemaks suureneva hullumeelsuse vastu ning et ta hakkas hääli kuulma. Kirjanik täitis ühel õhtul enda taskud kividega, kõndis merre ja uputas end.