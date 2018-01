Legendaarne rokkar Tom Petty suri narkootikumide üledoosi tõttu

«Meie pere istus täna hommikul kõik koos koroneri kabinetis, kus meile öeldi, et viimaste analüüsitulemuste põhjal, et Tom Petty suri õnnetu narkootikumide üledoosi järel, kui võttis kogemata liiga palju ravimeid,» kirjutasid tema naine Dana ja tütar Adria Petty Facebookis.

«Päeval, mil ta suri, öeldi talle, et tema kerge mõra puusas on tema puusa nüüd täielikult murdnud, ning me arvame, et valu oli tema jaoks juba niivõrd kannatamatu, et ta manustas valu leevendamiseks liiga palju ravimeid.»