Fännid ei ole rahul nimega, mille Kim ja Kanye enda lapsele panid

Nimi võib ju alguses ebatavaline tunduda, aga kui asja lähemalt uurida, siis tuleb välja, et nime allikas on isegi täiesti mõistetav. Nimelt, Kanye West on ise Chicagos sündinud. Kuigi seda ei ole veel kinnitatud, siis võib see reaalne põhjus olla küll.

Näiteks sõnas Victoria Beckham aastal 2000 antud intervjuus, et põhjus, miks tema ja Davidi esimese lapse nimeks sai Brooklyn, oli see, et nad viibisid selles New Yorgi linnaosas, kui nad sai teada, et on lapseootel.