Vana telepeer Toomas Kirss materdab noore põlvkonna talente

«Film algab sellega, et auto käib üle katuse. Siis ta jookseb järve äärde, (Juhan) Ulfsak annab talle oma dressid selga,» pilkab muljetavaldava telekogemusega produtsent Toomas Kirss Ruumeti 90ndatest kõnelevat hittfilmi.

Kirss toob samas intervjuus välja Tiit Ojasoo kui loomeinimese, keda põhjuseta rünnatakse. Vaatamata sellele, et Ojasoo loome on toonud Eestile kuulsust, ikka vingutakse. Noore Eesti režissööri debüütfilm «Päevad, mis ajasid segadusse», mis on saanud eripreemiaid Tsehhi ja Valgevene filmifestivalidel, ei näi aga tõsiseltvõteava loometöö hulka kuuluvat.