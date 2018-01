Kas Catherine’i ja Meghani vahel tekib rivaalitsemine?

35-aastase prints Williami noorem vend, 33-aastane prints Harry teatas 2017. aasta novembris oma kihlumisest 36-aastase ameeriklannast näitlejanna Meghan Markle’iga, kes kriitikute arvates on sama kena ja moekas nagu 36-aastane Cambridge’i hertsoginna, teatab news.com.au.

Meghan Markle ja prints Harry FOTO: KGC-375/Ken Goff Rota/GoffPhotos.com/Scanpix

Prints William ja ta naine Catherine FOTO: James Whatling / MEGA/James Whatling / MEGA/Scanpix

Mitmed kõmuväljaanded on hakanud spekuleerima, kas juba populaarse hertsoginna ja alles selle aasta mais prints Harry abikaasaks saava Markle’i vahel tekib rivaalitsemine või on see juba tekkinud.

Seltskonnaajakirjanike sõnul on mõlemad naised 36-aastased, samuti on nad oma välimuselt sarnased, olles mõlemad pikka kasvu ja saledad.

Cambridge'i hertsoginna Catherine FOTO: ANWAR HUSSEIN/SIPA/ANWAR HUSSEIN/SIPA/Scanpix

Meghan Markle FOTO: CHINE NOUVELLE/SIPA/CHINE NOUVELLE/SIPA/Scanpix

Kuna prints Harryl ja Meghan Markle’il ei ole nii palju ametlikke kohustusi, kui prints Williamil ja tema naisel, siis on Harryl ja Meganil lihtsam rahvaga suhelda. See aga võib tähendada, et nad saavad populaarsemaks kui William ja Catherine.

Meghan Markle ja prints Harry FOTO: KGC-375/Ken Goff Rota/GoffPhotos.com/Scanpix

Ühendkuningriigis on ka neid, kelle arvates on avalikkusel raske Meghan Markle’it omaks võtta, kuna tegemist on segaverelise naisega, kes on lahutatud.

Meghan Markle FOTO: KGC-375/Ken Goff Rota/GoffPhotos.com/Scanpix

Kuid Meghan Markle’ile võib anda eeliseid see, et näitlejannana on ta harjunud igas olukorras rahva ees olema ja ta on oma suhtlemises avatum kui Catherine.

Meghan Markle ja prints Harry FOTO: KGC-375/Ken Goff Rota/GoffPhotos.com/Scanpix

Cambridge’i hertsoginna ootab kolmandat last, kes peaks sündima mais ning raseduse tõttu on ta hakanud vähem avalikkuses olema. Ka see võib Meghan Markle'i populaarsemaks teha, aidates tal võita aina rohkem brittide südameid.

Cambridge'i hertsoginna Catherine FOTO: ANWAR HUSSEIN/SIPA/ANWAR HUSSEIN/SIPA/Scanpix

Lisaks on ameeriklanna nii Suurbritannias kui kuninglikus peres uus nägu, välismaalane, kelle arusaamad ja käitumine on teistsugused kui brittidel. Osa britte arvab, et ta on toob uuendusi ja rikub vanu reegleid ning see meeldib neile. Teise osa arvates peaks Meghan Markle alluma oma uue elukoha reeglitele ja kuningliku pere etiketile ega peaks midagi muutma.

Meghan Markle FOTO: Chris Radburn/EMPICS Entertainment/Scanpix

«Briti kuninglikus perekonnas on uue põlvkonna aeg. William ja Catherine on end juba näidanud, nüüd on Harry ja Meghani kord. Cambridge’i hertsoginnast on saanud rahva printsess, kuid kõik märgid näitavad, et selleks võib saada ka Meghan Markle. Mis puudutab Catherine’i ja Meghani rivaalitsemist, siis ei saa seda välistada,» teatas kuningakoja allikas.

Prints Harry ja Meghan Markle abielluvad 19. mail Windsori lossi St. George’i kabelis, seda peetakse Ühendkuningriigis aasta pulmaks.

Prints Harry ja Meghan Markle FOTO: Danny Lawson/PA Wire/PA Images/Scanpix

Windsori lossi St George'i kabel, kus prints Harry ja Meghan Markle laulatatakse FOTO: Andrew Matthews/PA Wire/PA Images/Scanpix

Harry ja Meghani pulm ei tule siiski nii võimas kui oli Williami ja Catherine’i oma, sest nemad laulatati Londoni kuulsas Westminsteri katedraalis.