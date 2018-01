Kroonika: artikkel Zuzu hariduse kohta pole pahatahtlik, see on faktipõhine

Enamgi veel ka kõik Züleyxa katsed saada erialane või kõrgem haridus on läinud luhta. Kroonikale on tulnud lausa vihje, et tema keskkooli lõputunnistusega pole kõik korras, tagatipuks jätab Zuzu ise kõik küsimused vastuseta – tema suu on lukus.

Zuzu ise leiab pärast artikli avaldamist, et see on olnud pahatahtlik. Elu24.ee võttis ühendust Kroonikaga, et uurida artikli tagamaid.

«Lugu «Zuzu vaikib oma keskhariduse kohta» ei räägi sellest, et inimesel pole keskharidust, vastupidi, lugu lugedes on selge, et see on tal ilusti omandatud,» selgitab loo autor Nataly Koppel. «Paraku jäi millegipärast tema keskharidus Pirita Majandusgümnaasiumis pooleli ning ta jätkas seda õhtukoolis – Tallinna vanalinna täiskasvanute gümnaasiumis. Lihtsale küsimusele, miks ta läks sinna kooli üle ja kas ta teab, kus on tema lõputunnistus (saime lugu kirjutades teada, et see on Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakoolis), ei soovinud abilinnapea vastata.»

Linnapea nõunik Priit Simson ütles Elu24-le, et Zuzul ei olnud võimalust kommentaari anda: «See, et Zuzul ei olnud võimalust kommentaari anda, on seotud kommunikatsiooniga.»

Koppel lükkab selle väite ümber: «Tegime omalt poolt kõik selleks, et sõna saaksid kõik osapooled. Saatsin esimese kirja Zuzule, kus küsisin tema hariduse kohta, 9. jaanuaril, teisipäeval. Ta palus vastamiseks aega ning lubas järgmine nädal vastata. Pärast seda ignoreeris ta minu kirju, telefonikõnesid ja telefonisõnumit. Rääkisin mitu korda ka tema nõuniku Olev Tinniga, kes ütles lõpuks, et Zuzu ei taha isiklikele küsimustele vastata. Kõik see on tõestatav,» räägib ta ning lisab, «selgitasin, et vastamine oleks kindlasti tema enda jaoks parem, nii saaks ta kogu ülevaate loost ja vajadusel seda ka parandada. See võimalus teda ei huvitanud. Tekib taas küsimus, miks ta ei võinud lihtsatele küsimustele vastata ja miks ta hoidis oma suud lukus?»