Oma 13 last piinanud ameeriklanna õde: meid kasutati lapsena seksuaalselt ära

Näljas ja mustuses elanud lapsed paistavad oma vanusest nooremad, kuna nad on alakaalulised ja nende kasv on lühem.

«Kasvasime üles vägivalla keskel. Nägime, kuidas sugulane meie ema peksis ja vägistas. Ka meie ei pääsenud vägivallast ja see jättis meisse jälje. Nii füüsiline kui psühholoogiline vägivald tekitab hirmu. Kartsime, et meie pere kohta saadakse tõde teada ja meid pannakse vangi,» selgitas õde.

Flores kirjutas oma menuraamatus «Stepping into Courage» (Muutudes julgeks): «Juba väikelapsena saatis mind hirm, kuna mind peksti ja kasutati seksuaalselt ära. Arvasin lapsena, et olen selles ise süüdi. Kuna vägivallatsejateks olid mehed, siis tekkis mul just teatud viisil käituvate meeste suhtes hirm».

Elizabeth Flores kirjutas oma teises eneseabiraamatus «Resilience In the Storm» (Tormis vastu pidamine), et ta vanemad ei sekkunud, kui sugulane, keda ta usaldas, teda alates üheksandast eluaastast seksuaalselt ära kasutama hakkas. See ärakasutamine jätkus ka teismeliseeas.