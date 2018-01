Katrin Lust: olen valmis ärimehe käest vabandust paluma, kui naised valetasid

Katrin Lust kinnitab, et andis Zandile korduvalt võimaluse oma seisukohad esitada, kuid mees loobus võimalusest. Saatejuhi sõnul võis selle taktika eesmärgiks olla loo eetrisse mineku takistamine.



Nüüd tunnistab Lust, et kui tema allikad on tõepoolest teleekraanil valetanud ning rääkinud Zandist lugusid, mis ei vasta tõele, siis on saatejuht valmis Zandilt vabandust paluma. «Minu jaoks ei ole andekspalumine probleem,» lubab Lust.



Samuti on saatejuht valmis ärimehega silmast silma kohtuma. «Ta ju rääkis pressikonverentsist. Teeme selle koos, härra Iraz Zand,» pöördub Lust väljakutsega mehe poole. «Räägime Elu24 kaamera ja eesti rahva ees sotid selgeks,» pakub saatejuht ärimehele välja.