Prantsuse #Metoo liikumise käivitanud naine kaevati laimamise eest kohtusse

Sandra Mulleri teatas 13. oktoobril 2017 Twitteris, et Prantsuse telejuht Eric Brion ahistas ja alandas teda kommenteerides ta keha ja rindu ning kutsus seksile, teatab The Local.

«Brion sõnas mulle, et talle meeldivad minu suured rinnad, et ma oma kehalt olen talle vastuvõetav ning ta tahab minuga seksida, võimaldades mulle orgasme,» sõnas naine.

Mulleri teatel vabandas Brion ta ees avalikult, kuid eile vahetas mees taktikat ja teatas, et annab ta laimamise eest kohtusse.

«Brion tahab minult väidetava laimamise eest saada 50 000 eurot, mina peaksin maksma kinni ka kohtukulud, mida on 10 000 eurot,» kirjutas ajakirjanik Facebookis.

Prantslanna lubas, et ta ei anna alla ja on valmis Brioniga võitlema «viimase veretilgani».

«#balancetonporc on võimaldanud naistel end uuesti maksma panna, takistada ahistamist ja tuua päevavalgele selle, millest ühiskonnas valjul häälel ei räägita. Loodan, et kohtus tekib tõeline arutelu, kuidas võidelda seksuaalse ahistamise vastu. Brion tahab minu suud sulgeda, kuid see ei õnnestu,» lausus ajakirjanik.