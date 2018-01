Elisabet astus pärast keskkooli tudeerima reklaami- ja meedia erialale, mida õppis kolm aastat Tallinna Pedagoogikaülikoolis (praegune Tallinna Ülikool). 2002. aastal lõpetas Elisabet Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemia Kõrgema Lavakunstikooli ning pärast seda töötanud Tallinna Linnateatris. Kauaaegse elukaaslase ja ettevõtja Ardo Reinsaluga abiellus näitlejanna viis aastat tagasi. Peres on kasvamas kooliealised lapsed, tütar Nora ja poeg Felix.



Aastaid tagasi antud intervjuus ajakirjale Anne&Stiil on Elisabeth tunnistanud, et teinekord on suhtes vaja ka töötegemist, kuid laiemas mõttes on tal partneriga vedanud: «Minu tee on olnud abikaasaga kokku ja koos kasvada. Eks mõnikord virisen ja mõnikord on kooselu ka töö. Aga pingutus on ka mõnus, kui tead, et ajate ühist asja,» on näitlejanna lausunud. Koos Ardoga on käidud ühist rada ligi 20 aastat.



