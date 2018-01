Kehakeeleekspert: ärimees Zand on osav manipulaator ja silmakirjalik, kuid räägib tõtt

«Kui keegi küsib raha, siis ta lubab, et aitab, kuid siis parandab, et aitab ikkagi tuttavaid inimesi ja see on silmakirjalik. Zand väidab, et ta on mees, kes jagab tasuta lõunaid, kuid samas on tema moto: anna ja võta ja selles lauses on tunnetuslik ebakõla,» võtab ekspert heategija profiili kokku ja lisab, et tasuta lõunad on läinud ärimehele kalliks maksma - nii rahaliselt kui rikutud reputatsiooniga. Reputatsiooni hindab Zand eksperdi sõnul kallimaks kui oma raha.



«Ta ärritub küsimuste peale, mis on seotud seksiga ja distanseerib end Kõrgemäe küsimustega seoses. Samas reageerib ta intervjuu andmisega üle ja tunneb end ebamugavalt,» hindab kehakeeleekspert ja annab Zandile soovituse: «Advokaadid on tal kindlasti head ja ta peaks enda kaitsmise usaldama neile. Eksperdi sõnul on positiivne külg see, kui loost sünnib pretsedent ja inimesed saavad kaitset laimamise eest, nende maine taastatakse ning kahju hüvitatakse.



Kas ärimees valetab? «Ta võib keerutada ja asjadest teistmoodi aru saada, näiteks ei saa ta siiani aru, kuidas eestlased mõtlevad, kuid ta räägib tõtt: ta ei ole kupeldaja ega naiste vägistaja. Zand on olnud heauskne ja kuigi tal on olnud tagamõtted ja ta on tulnud rahapatakad käes, siis vastu saadud hüved on olnud vabatahtlikud,» võtab kehakeeleekspert Atali Stahlman mehe kehakeelt lugedes teema kokku.