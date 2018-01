Nexus esineb pärast 12 aastat pausi Eesti muusikaauhindade galal

Teiste hulgas esinevad avashow’s Ott Lepland , Tanel Padar , Púr Múdd ja Nexus . Selle sajandi alguse populaarne trio teeb oma tänavuse comebacki avalöögi just Eesti Muusikaauhindade galal ning spetsiaalselt selleks sündmuseks lennutatakse ookeani tagant kohale ka Nexuse üks liige Janne Saar .

«Nexuse 15. juubeliaastat alustada kohe aasta alguses suure gala-esinemisega on sellele kindlasti uhke avalöök,» kommenteeris Merlyn Uusküla .

Lauljatari sõnul on nad kõik elevil, kuna pole 12 aastat koos laval esinenud. «Vanad ajad tulevad meelde ja Nexuse laule meenutada on tegelikult päris põnev. Loodame, et publik võtab meid hästi vastu ning meie soovime pakkuda neile vana head Nexust,» rääkis Merlyn Uusküla.