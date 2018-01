Video: Uus-Meremaa peaminister Jacinda Ardern teatas, et ootab oma esimest last

37-aastane Ardern sõnas, et nii tema kui ta elukaaslane Clarke Gayford on lapsevanemaks saamise üle rõõmsad, teatab The Guardian.

«Ma ei ole esimene töötav naine, kes lapse saab. Minu töö iseloom on siiski erinev kui paljudel teistel, kuid enne mind on paljud juhtivatel kohtadel naised lapsi saanud. Ma suudan olla peaminister ja samas ka hea ema,» teatas peaminister Aucklandis oma kodumaja trepil ajakirjanikele.

Arderni elukaaslane Gayford on telesaatejuht, tal on menukas kalandus- ja matkasaade. Mehe teatel on ta valmis võtma isapuhkust, kui ta naisel on vaja kiiresti tööle naasta.