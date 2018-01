Oma 13 last piinanud vanemaid võib oodata 94 aasta pikkune vangistus

Reutersi teatel võivad vanemad süüdi mõistmisel saada kuni 94 aasta pikkuse vangistuse. Vanemaid süüdistatakse laste piinamises, ebaseaduslikus vangistamises ja näljutamises. Vanemad on seni eitanud, et nad oma lapsi piinasid.

Prokuröri sõnul tunnistasid vanemad, et nad sidusid pahandust teinud lapsi voodi külge ja lapsed olid seal pikka aega. Lapsed said ka peksa ja neid kägistati, kui nad vanemate silmis midagi valesti tegid.

Vanemad ei keelanud lastele raamatuid ja mitmed neist pidasid päevikut, kuhu panid kirja kõik nendega juhtunu. Politseiuurijate sõnul on päevikutes kuupäevalise, vahel ka kellaajalise täpsusega kirjas, mida vanemad tegid ning need päevikud on tähtis materjal.

Uurimine näitas, et lapsed said end pesta kuni kaks korda aastas, söögiks olid neil vanemate söömaaegade ülejäägid.

«Vanemad toitusid ise hästi, ostes toitu eelkõige enda tarbeks. Nad piinasid oma lapsi ka sellega, et ostsid näiteks kooke ja panid need põrandale, lapsed tohtisid neid vaadata, kuid ei tohtinud süüa,» lisas prokurör.

Hestri teatel näitas arstlik läbivaatus, et lapsed on nälginud pikka aega, nad on alakaalulised ning neil on halvasti kohtlemise tõttu raskeid psühholoogilisi probleeme.