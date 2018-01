Tallinnas sündinud aserbaidžaaniverd keskkonnaaktivist ja Tallinna värske abilinnapea on teadaolevalt õhtukoolis omandanud keskkoolihariduse. Värskele Kroonikale on tulnud vihje, et Züleyxa keskkooli lõputunnistusega pole aga kõik korras.



Elu24 võttis ühendust linnapea meedianõuniku Priit Simsoniga, kes rääkis, et Kroonika artikliga on tekitatud sihilikult väärmulje, nagu Izmailoval ei oleks keskharidust. «Abilinnapeana tööle tulemise protsessis tuli Izmailoval tuua ka vajalikud paberid ja keskharidust omandav dokument on tal olemas,» rääkis Simson. «See, et Zuzul ei olnud võimalust kommentaari anda, on seotud kommunikatsiooniga,»



Züleyxa Izmailova on artiklist ilmselgelt häiritud: «Sellest loost kumab pahatahtlikust,» räägib Zuzu, kellel on teada ka artikli autor. «Tegelikult suhtles ajakirjanik ja loo autor ka erinevate haridusasutustega, kus olen õppinud (Pirita Majandusgümnaasium ja Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium - toim.) Sellele vaatamata otsustas ta artikli üles panna sellises valguses,» on Izmailova pettunud ja ootab ajakirjanikult vabandust.

Zuzu kinnitab, et on omandanud keskhariduse Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumis.



