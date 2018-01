Maire Aunaste lahkub Eestist?

Väidetavalt on 64-aastane Aunaste valinud endale välja kõpitsemist vajava maja Portugalis, ühes külakeses mäeveerel, kust mere äärde on ligi sada kilomeetrit sõitu. Ka Maire kolleeg ETV päevilt ja ka nüüd Riigikogus Tiina Kangro, on endale päikselisse Portugali maja soetanud.

Naine oli juba aastaid unistanud soojemast kliimast ja võimalusest minna päikesele lähemale, kui aega ja soovi. Nii ostis Kangro maja Portugali Coimbra piirkonda, mis oli väidetavalt odavam kui Lasnamäe ühetoaline korter, vahendas Kroonika möödunud aasta novembris.



