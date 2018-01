Soome teleajakirjanik süüdistab Eesti remondimehi pettuses

Probleem algas sellest, et teleajakirjanik avastas, et tema vaipkate on halvasti kleebitud. Lähemal uurimisel ilmnes, et vanu viimistluskihte ei ole eemaldatud ja seetõttu on tekkinud keemiline reaktsioon uue liimi ja vanade viimistluskihtide vahel. See vaibaalune keemia on põhjustanud Veitola perele terviseprobleeme. Teletäht ja tema abikaasa nõuavad nüüd selle korvamiseks kohtu kaudu 40 000 eurot kahjutasu.