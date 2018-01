«Pilvede all» filmi neljanda õe osatäitja on Indrek Taalmaa elukaaslane

Karin Tammaru elukaaslane on Endla teatri ja telesarja «Köök» näitleja Indrek Taalmaa, neil on kaks poega.



«Film «Pilvede all. Neljas õde» toob vaatajate ette rääkimata loo, saladuse, mida sarja peategelaste ema Sirje on oma kolme tütre eest varjanud,» rääkis sarja tootja Toomas Kirss. Suureks saladuseks on, et õdesid polegi kolm, vaid hoopis neli.