Üksindus levib nagu epideemia, Ühendkuningriigis nimetati üksindusminister

May andmetel on Ühendkuningriigis umbes üheksa miljonit inimest, kes kannatavad ühel või teisel viisil üksinduse tõttu, teatab sciencealert.com.

«Meie ühiskonnas on juba liiga palju inimesi, kellele ei ole lähedasi ega sõpru, kellega rääkida ja midagi koos teha. Üksindus on muutunud epideemiaks. Meie eesmärgiks on üksikud inimesed siduda rohkem ühiskonnaga. Üksinduse all kannatajate seas on enim eakaid, kuid ka leski ja omastehooldajaid,» sõnas Briti peaminister.