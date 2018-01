Austraalias on nii kuum, et arstid andsid tipptennisistidele hoiatuse

Melbourne’is on käimas Austraalia lahtised tennisemeistrivõistlused ning kuumuse tõttu on nii tennisistide kui pealtvaatajate tervis ohus.

Arstid, kaasa arvatud Melbourne'i ülikooli meditsiiniekspert Liz Hanna, hoiatasid et kuigi tipptennisistid on heas füüsilises vormis, mõjutab kuumus ka neid. Kuumas ilmas võistlemine nõuab rohkem pingutamist, võib tekkida nii veepuudus kui kuumarabandus.

Tenniseturniiri korraldajad konsulteerivad meteoroloogidega ja seni on leitud, et veel ei ole nii kuum, et võistlused katkestada.