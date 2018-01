Mark Wahlberg võib steroidide kasutamise eest vangi minna

«Meie suhe toimis mõnda aega hästi, aga siis ma otsustasin paremini valida, kellega ma soovin koos töötada,» sõnas Rodriguez Wahlbergi kohta, kes vajas steroide, et end mõne filmirolli jaoks kiiresti vormi ajada. «Mul oli võimalik olla valiv.»

«Kuulsustega tegeledes pead sa kahjuks olema väga vastutulelik ning kuigi Wahlberg on väga tore inimene, hakkas ta ühel hetkel muutuma väga nõudlikuks,» rääkis Rodriguez. «Kui ma viimaks nägin, mis inimene ta on, otsustasin ma temaga koostöö lõpetada.»

Josh Duhamel, kes on eestlastele tuntud sarjast «Las Vegas».

Rodriguez töötab nüüd enda nime puhastamise suunas: «Ma püüan vaid enda nime puhtaks pesta ning ma tahan inimestele teada anda, et maailmas on veel terve hulk inimesi, kes on minu firmaga seotud, kuid kellestki keegi midagi tea.»