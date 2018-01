Video: endine ihukaitsja süüdistab Kevin Spaceyt rassismis

58-aastane Spacey, keda nüüdseks süüdistavad mitmed mehed ahistamises, kaotas töö ja läks Arizonas asuvasse The Meadows sõltuvuskliinikusse seksisõltuvust ravima, teatab Newsweek.

Nüüd astus esile seriaali «House of Cards» (Kaardimaja) näitlejate endine ihukaitsja Earl Blue, kelle sõnul on selles sarjas poliitik Frank Underwoodi kehastanud Spacey rassist, kuna võtete ajal sõimas ta pidevalt ihukaitsjaid, kellest enamik olid tumedanahalised.

Ihukaitsja sõnul näitas Spacey nii kehakeelega kui verbaalselt, et talle tumedanahalised ei meeldi. Ta ei vastanud nende tervitustele, rääkimata kätlemisest. Samuti kasutas staar ihukaitsjate kohta rassistlikke ja solvavaid väljendeid.

Kui teised näitlejad suhtusid ihukaitsjatesse hästi, siis Spacey näitas kohe välja, et tema silmis on ihukaitsjad alamast klassist inimesed, kes ei ole väärt isegi mitte tema pilku.

Blue sõnul oli tal turvafirma omanikuna suur vastutus ja ta pidi otse Spaceyga suhtlema, kuid see oli väga keeruline.

«Spacey ignoreeris meid, nagu me oleksime õhk. Ta suhtles võtteplatsil olijatega, kuid mitte kunagi meiega, sest tema silmis olime vist orja seisuses,» lisas ihukaitsja.

Blue sõnul pingutasid nii tema kui ta kolleegid, et nende töö võtteplatsil kulgeks suuremate probleemideta ja et nad ei segaks võtteid, kuid Spacey üritas nende pingutusi nullida.

«Spacey ei olnud mitte kunagi rahul. Talle ei meeldunud meie töö, meie vormid ega välimus. Samuti irises ta pidevalt selle üle, et me oleme alati vales kohas teda valvamas,» meenutas ihukaitsja.

Kui selle turvafirma leping lõppes, siis «Kaardimaja» produtsendid ei uuendanud seda hoolimata positiivsest tagasisidest, et ihukaitsjate meeskond tegi head tööd.

Blue sõnul said nad hiljem teada, et Spacey ei tahtnud neid. Staar oli öelnud, et ta ei taha võtteplatsile neegreid.