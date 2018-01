Eesti Muusikaauhinnad 2018 galal toimub kohapeal nonstop-programm

Jüri Pootsmann FOTO: Promo

Aasta Meesartist 2016 Jüri Pootsmann esitleb saali kogunenud publikule oma uut singlit «Vihmapiisad päikest täis». «Mul on väga hea meel, et mulle on jälle antud võimalus esineda EMA galal. Aastast 2015, kui ma esimest korda sain Muusikaauhindade lava nautida, on mul eredad mälestused ja kindlasti tuleb ka tänavune auhinnagala meeleolukas,» rääkis Jüri Pootsmann.

Lepatriinu FOTO: Promo

Lisaks esinemisele püüab Lepatriinu ka auhinda kahes kategoorias, lauljatar on nomineeritud Aasta Debüütalbumile koos Miljardite ja Revalsiga ning Aasta Alternatiiv/Indiealbumi auhinnale koos Erki Pärnoja ja Pia Frausiga. «Minu jaoks on utoopiline olla samas nimistus nii heade muusikutega. Muidugi olen väga meelitatud ja ka põnevil - ikkagi esmakordne kogemus mul,» kommenteeris Lepatriinu.

Rainer Ild FOTO: Promo

Noortebänd 2017 võitja Rainer Ild astub lavale uhiuue singliga «Open You Up». Möödunud aasta augustis alguse saanud alternatiivse elektroonilise duo Rainer Ild moodustavad Rainer Ild ja Sven Seinpere. Humoorikas punt kasutab laval erinevaid vokaalefekte ning žongleerib mitmete instrumentide vahel. «Me arvasimegi, et see on müüt, et sünnipäev on ainult kord aastas. Alles oli Noortebändi finaal ja nüüd on Saku Suurhall ja veel Eesti Muusikaauhindade juubeliaasta?! Uskumatult äge! Eks siin mängisid rolli Sveni soe süda ja Raineri põselohud,» naeravad poisid.

Pedigree FOTO: Promo

Eesti metal scene au ja uhkus Pedigree suunab oma raskekahurväe torud otse publikusse. Kohapeal saab kuulda, mis pala aasta parimaks metalalbumiks nomineeritud plaadilt esitusele tuleb. «Oleme varem Eesti Muusikaauhinna ühe korra võitnud, nominendid oleme nüüdseks olnud juba mitu korda, aga galakontserdile esinema kutsuti esmakordselt. Võtsime pakkumise kohe vastu, sest see tundus põnev väljakutse ja hea vaheldus argistele bändiaskeldustele. Arvan, et igaüks pisut valetab, kui väidab, et teda auhind absoluutselt ei koti. Tegelikult on ju hea meel selle üle ikka ja kes meist ei vajaks aegajalt tunnustust,» kommenteeris Pedigree frontman Holden 'Bonne' Laamann.

Lexoul Dancemachine FOTO: Promo

Lexsoul Dancemachine’i nakatav funk ei jäta külmaks isegi eestlasi. Bändi energiast pakatavad live-etteasted ning Aasta Ansambli kategoorias võitu jahtiv album «Sunny Holidays in Lexico» on võitnud tuhandete kuulajate südamed. «Lexsoul Dancemachine’i esinemistel juhtub iga kord midagi uut ja põnevat, nii ka seekord - kaasa teeb Capoeira Senzala kruu ja mitmed erikülalised!» annab laval toimuvast aimu bändi mänedžer Henrik Ehte.