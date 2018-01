Vaata, milline näeb seriaali «Seks ja linn» tegelase Carrie Bradshaw korter tegelikult välja

Kuigi seriaalist on teada, et vabakutseline Bradshaw elas tagasihoidlikus väikeses üürikorteris, kasutasid filmitegijad oluliselt suuremat pinda.



Arhitekt Robert Mooki 1886. aastal valminud looming asub New Yorgis 64 Perry Street tänaval. Korter, milles kultussarja peategelase toiminguid võis näha, on viie magamistoa, kolme vannitoa ja nelja kaminaga luksuskorter. 371-ruutmeetrine korter on müüki pandud 9,6 miljoni dollari eest.



Piilu sisse seriaali «Seks ja linn» peategelase korterisse.