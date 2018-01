Kuulus professor: mehed ja naised ei taha olla võrdsed

Dr Peterson tuuritab praegu Euroopas, et promoda enda uut raamatut «12 Rules for Life: An Antidote to Chaos». Kuna tema raamat keskendub sellistele teemadele nagu meeste ja naiste vahelised suhted, sugu, karm kasvatus ja iseseisvus, siis on nii see raamat kui Dr Petersoni varasemad väljaütlemised tekitanud olukorras, kus mees peab enda vaateid vasakule ja paremale kaitsma, ning taluma olukorda, kus teda süüdistatakse olemast fašist, transfoob ja seksist.

Aga nagu näitas Suurbritannia telekanalis Channel 4 tehtud intervjuu Cathy Newmaniga, siis kriitika, mida Peterson saab, on tingitud inimeste saamatuses hoomata seda, mida mees räägib. Newman, kes ei eita, et ta seisab naiste õiguste eest, tahtsid intervjuu ajal keskenduda meeste ja naiste vahelisele palgalõhele, mis on Suurbritannias 9%. Newmani arvates eksisteerib see palgalõhe ainult ühel põhjusel - ühiskond on meeste poolt domineeritud ja naised saavad vähem palka, kuna nad on naised.

Cathy Newman, ajakirjanik, kes ebaõnnestus Petersoni maha tegemisel. FOTO: Red Magazine

Peterson sellega nõus ei olnud ja ütles, et palgalõhe küll eksisteerib, aga mitte ainult sellepärast, et üks on mees ja teine on naine. Professor tõi välja, et palgalõhe erinevus on tingitud erinevatest sooga seotud omadustest, mis välistavad soolise võrdsuse töökohal ning tõi välja nii mitmeid teisigi põhjuseid, mida vasak radikaalid eiravad, kuna need ei sobitu nende seksismi narratiiviga.

Newman alustas intervjuud statistika abil, mis näitab meeste domineerimist teatud valdkondades ning nende üldist sissetulekut, et sellega näidata, kuidas mehed naiste üle domineerivad ja kuidas naisi ignoreeritakse. Peterson aga lükkas selle väite tagasi, sest on väga vastutustundetu ja eksitav tuua välja ainult enda narratiivile vastavat statistikat, ilma mainimata, miks need erinevused tekivad. Peterson seda aga tegi.

«Mitmemõõtmeline palgalõhe analüüs näitab, et seda ei eksisteeri,» ütles Peterson.

«Aga see ju ei vasta tõele, ega ju?» vastas Newman. «See 9% palgalõhe, see on meeste ja naiste tunnipalga keskmine vahe. See eksiteerib.»

«Jah, aga selleks on mitmeid põhjuseid: üks nendest on sugu, aga see ei ole ainuke põhjus,» sõnas professor. «Kui sa oled sotsiaateadlane, siis sa ei tee kunagi üheastmelist analüüsi. Sa ütled, et jah, naised teenivad kokkuvõttes vähem kui mehed. Olgu, aga siis me arvestame eraldi ka vanust, ametikohta, huvialasid ja iseloomu arvestada.»

«Minu point on: ma ütlen, et meeste ja naiste vaheline palgalõhe on tingitud ainult soost on vale, sest see on vale. Selles ei ole mingit kahtlustki. Mitmemõõtmeline analüüs tõestab seda.»

Siis tõi psühholoog välja mõned iseloomuomadused, mis on rohkem naiste seas levinud, nagu leplikus, mis viitab sellele, et enamasti lepitakse madalama palgaga.