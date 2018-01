Silvia Ilves õelatele kommenteerijatele: las kajakad kisavad - minu elulaeva see ei kõiguta!

«Tunnen neile kaasa ja loodan, et iga õnnetu hing oma elutee otsinguil kord ka õnne leiaks,» kirjutab Silvia.



«Ja ei julge uskuda, et mina seda juba leidnud olen. Kas tõesti...? Elu kvaliteet on muutunud nii märgatavalt paremuse poole mõne kuuga, et... Vahel mõtlen, kuidas seda kõike ära teeninud olen? Ma ei vahetaks oma elu iialgi kellegi teise elu vastu. Igavesti arvan nii! Ja las kajakad kisavad - minu elulaeva see ei kõiguta,» lisab kolme lapse ema.



Pärnus sündinud Silvia Ilves sai laiemalt tuntuks aastal 2016, kui osales talendisaates «Klassikatähed», kus saavutas teise koha. Silvia on mänginud muusikakollektiivis Urban Symphony ning on eestvedajaks oma neljast õest koosnevas ansamblis The Ilves Sisters.

Neiu elas möödunud aastal üle lahkumineku soomlasest ärimehe ja miljonäri Jukka Rautioga, kes elas kaksikelu eestlanna ja Soome pere vahel.



Silvia on aga eluga edasi läinud ja naudib pereelu enda kolme poja ja uue kaaslase Jaak Vilonoviga.