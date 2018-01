USAs mõisteti süüdi maksupetturist selgeltnägija

Kohtus ilmnes, et 41-aastane Sally Ann Johnson pakkus selgeltnägemise, ennustamise ja hingelise puhastumise teenuseid Massachusettsis Cape Codis asuva Martha’s Vineyard saare elanikele üle seitsme aasta ning ta klientide seas oli ka 70-aastane naine, kes arvas, et teda kimbutavad deemonid ja ta tahtis neist vabaneda, teatab Reuters.

Selgeltnägija. Pilt on illustreeriv

Johnson selgitas kohtus, et ta ei maksnud makse, kuna talle töö eest antud raha ei olnud tema silmis tasu, vaid kingitus, mis ei kuulu maksustamisele.

Kohtunik Denise Casperi sõnul näitas uurimine, et Johnson kasutas oma kodukoha elanike kergeusklikkust, eelkõige eakaid ära.

Martha’s Vineyardi tuntakse USAs kui rikaste ja kuulsate suvituspiirkonda, kuid saarel on ka alalisi elanikke.

Juhtum 70-aastase jõuka naisega leidis aset 2007. aastal, ta kuulis hääli ja nägi kurje vaime. Kui naine sai teada, et saarel on selgeltnägija, kes võib teda aidata, pöördus ta tema poole pakkudes talle abistamise eest 3,5 miljonit dollarit.

Johnson võttis kohtus omaks, et sai naiselt vaimude väljaajamise seansside eest suure summa, mille pealt jättis ta maksud maksmata. Samas ta ei tunnistanud, et kasutas eakat naist ära.

Kohus määras, et Johnson peab naisele maksma tagasi 3,5 miljonit dollarit, mille ta sai ajavahemikul 2007 – 2014. Samuti peab ta riigile maksma maksmata jäänud makse 725 912 dollarit.

Kohtu teatel on Johnsoni haridustee üsna kesine, ta on varem selgeltnägijana tegutsenud New Yorgis, Floridas, Illinoisis ning viimasel seitsmel aastal Massachusettsis.