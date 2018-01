Paljast Porganist lahku läinud Uku Suviste uue kaaslase haardes?

Muusik Uku Suviste teatas läinud aasta lõpus, et tema teed blogijast kallima Merilin Taimrega on lahku läinud. «Isegi kui see kisub su kaheks, rebib su hinge katki, kui eluteed lähevad lahku, siis lahtilaskmine on ainus otsus, mida üks paar teha saab,» kirjutas Uku pildi juurde, millega teatati lahkuminekust. Noored olid koos alla aasta aja.



Nüüd poseerib riigi ihaldusväärseim poissmees aga uue kaaslase haardes. Uku Suviste eitab, et tegemist on uue kallimaga: «Neiu on ööklubi Teater töötaja ja me ei ole paar,» sõnab ta Elu24le. «Mul ei ole hetkel kedagi silmapiiril ja ma ei otsi ka kedagi,» lisab hurmur jutu lõpetuseks.