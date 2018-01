Video: Facebooki selfi aitas Kanadas tapja tabada

Uurijate sõnul tekkis neil Antoine’i suhtes kahtlus, kui nad leidsid, et naine on postitanud Facebooki selfi, millel ta on koos Gargoliga. Pilt oli tehtud vaid paar tundi enne Gargoli surma ja pildil on Antoine’il näha sama vööd, mis oli surnukeha juures, olles mõrvarelv.