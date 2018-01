«Eelmise aasta 14.detsembril saadeti kiri, millest teatati, et minu pangakonto suletakse,» meenutab Zand, kelle sõnul on see esimene kord 52 aasta jooksul, mil ta on olnud erinevate pankade klient üle maailma. «TV3 and Lust võivad nüüd enda üle uhked olla,» viitab mees, et panga käitumine on tingitud telesaates «Kuuuurija» avaldatud paljastuse tõttu.

Swedbank'i privaatpanganduse juht Sven Jürgenson annab tagamaadest aimu: «Swedbank lähtub oma tegevuses nõude «tunne oma klienti» põhimõtetest, mis tähendab muuhulgas, et pank peab teadma, kes on kliendi tegelikud kasusaajad ning peamised koostööpartnerid, mis on kliendi tegevusala ja kas kliendi tegevus on vastavuses tema profiiliga. Sellise põhimõtte rakendamine ja muud kohustused tulenevad otseselt siseriiklikest ja rahvusvahelistest regulatsioonidest.»



Tema sõnul on pangal kohustus muuhulgas jälgida ka ärisuhte ajal teostatud tehinguid, lähtudes sealjuures riskipõhise lähenemise printsiibist. «Juhul, kui ärisuhte seire ja analüüsi käigus selgub näiteks, et pangal ei ole võimalik mõista kliendi äritegevuse sisu või ei ole võimalik tuvastada kliendi vara päritolu või tegelikku kasusaajat, on pank kohustatud kliendiga kliendisuhte lõpetama,» ütleb Swedbank'i esindaja Jürgenson kommenteerides ärimees Zandi pangakonto sulgemise tagamaid.