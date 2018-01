Brigitte Bardot: #Metoo on absurdi tipp

Bardot sõnas ajakirjale Paris Match antud intervjuus, et suur osa seksuaalse ahistamise juhtumitest ei ole tegelikult aset leidnud, vaid need on naiste fantaasia vili.

«Mis puudutab Hollywoodi naisnäitlejate ahistamisjutte, siis need naised on silmakirjalikud ja naeruväärsed, nende lood on tähtsusetud. Palju kära ei millestki. #Metoo esiletoomine võtab tähelepanu ära tähtsatelt teemadelt nagu inim- ja loomaõigused,» teatas staar.

83-aastase näitlejanna sõnul oli ta aastaid rahvusvaheline seksisümbol ning ta filmikarjääri jooksul ei ahistanud teda mitte keegi.

Bardot sai maailmakuulsaks rolliga 1956. aasta filmis «Et Dieu… créa la femme » (Ja jumal lõi naise).

«Olen alati hinnanud komplimente, mida mehed mulle teinud on. Mulle on öeldud, et olen näolt ilus, kuid mul on ka ilus istmik. Mulle sellised komplimendid meeldivad, see ei ole ahistamine» lausus Bardot.

Prantslanna arvates on näitlejannad üsna pealetükkivad kui nad soovivad ühte või teist rolli saada ning nad ei jäta meestele hingamisruumi ega valikuvõimalust.

«Hollywoodi naistel ei ole õigus öelda, et neid ahistati produtsendi või režissööri poolt, sest nad ise on valmis üsna paljuks, et roll saada. Seega ei ole need naised süüst puhtad, nad on provotseerijad,» on prantslanna seisukoht.

Bardot lõpetas filmides mängimise 1973. aastal ja hakkas võitlema loomade õiguste eest, mida teeb seni. 1996. aastal asutas ta omanimelise loomakaitsefondi.

Bardot on ka varem vastuolulistel teemadel sõna võtnud. Ta on alates 1998. aastast kritiseerinud Prantsusmaa migratsioonipoliitikat, sest tema arvates võetakse vastu liiga palju migrante. Bardot sõnul on avatud migratsioonipoliitika tulemus nüüd näha, palju on illegaale ja pannakse toime terrorirünnakuid.

Äärmusparempoolsete vaadetega Bardot on saanud rassistlikke sõnavõttude eest viis korda trahvi. Teda tuntakse ka Prantsuse paremäärmusliku partei Rahvusrinde (Front National) toetajana.

#Metoo teemal võttis varem sõna prantslannast näitlejanna Catherine Deneuve, kelle arvates ei julge mehed enam flirtida, kuna kardavad ahistaja sildi külge saamist.

Samuti kritiseeris ahistamisvastast liikumist Kanada kirjanik Margaret Atwood, kelle arvates on tekkinud sugudevaheline sõda, mis võib kaasa tuua sõnavabaduse piiramise ja totalitarismi.