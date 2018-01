Traumeeriv kogemus: Serena Williams seisis tütre ilmaletoomisel surmaga silmitsi

Doctor Melissa March, kes on spetsialiseerunud ülikoolide haiglate suurte riskiteguriga sünnitajatele ütleb: «Keisrilõikega naistel on kõrgem risk verehüüve tekkeks pärast sünnitust, kuid ka vaginaalse sünnituse järel võib tekkida verehüüve, mis ohustab ka kopsusid.»



Tennisetäht loodab, et tema sünnituslugu paneb naisi julgemalt rääkima sünnitusega kaasnevatest võimalikest ohtudest.



Serena Williamsi abiellus möödudnud aasta novembris veebilehe Reddit kaasasutaja Alexis Ohanianiga. Pere pesamuna Alexis Olympia nägi ilmavalgust 1. septembril.