Trumpi esimesest presidendiaastast rääkiva skandaalse raamatu «Fire and Fury» põhjal tehakse teleseriaal

Michael Wolffi raamat «Fire and Fury»

USA meedia andmetel kaaluvad uue poliitilise seriaali tegijad Trumpi rolli Alec Baldwini, kes on Trumpi edukalt kehastanud sketšisaates Saturday Night Live.

FOTO: Will Heath/AP/Scanpix

Baldwini tuntakse kui ägedat Trumpi vastast, kes juba valimiskampaani ajal võttis «hullu» Trumpi teemal sõna ja on seda jätkanud seni.

Wolff kirjeldab oma raamatus «Fire and Fury» ärimehest presidendiks saanud Donald Trumpi esimest kaootilist presidendiaastat. Teos põhineb Valge Maja endise peastrateegi Steve Bannoniga tehtud intervjuudel. Lisaks Bannonile intervjueeris Wolff veel vähemalt tosinat isikut, kellel oli Trumpi või Valge Majaga kokkupuude.

5. jaanuaril lugejateni jõudnud raamatus kujutatakse Trumpi ebastabiilse, ettevalmistamata ja saamatu presidendina, kes igal nädalal on saanud mõne «ämbriga» hakkama.

Trump teatas Twitteris, et temast raamatu kirjutanud ajakirjanik Wolff on totaalne luuser, kes mõtles lugusid välja, et oma ebatõest raamatut müüa.