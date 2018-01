Martin Helme lisas naiste stringid oma töökuludesse

Poliitik seletab, et ta ei vaadanud neid tšekke läbi, sest aastaaruandeni ei jõutudki ning pakub, et põhimõtteliselt võivadki need riided tööjuures ära kuluda. Helme täpsustab siiski, et seekord oli tegu ikkagi eksimusega ja näeb selliste värdjalike pisidetailide uurimises poliitilist ärategemist. Martin Helme möönab saates, et ka poliitika on tegelikult meelelahutusäri, lihtsalt inetumatele inimestele.