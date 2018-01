Kim ja Kanye läksid lapse nime pärast vaidlema

Pärast seda kui Kim oli enda 20-aastase õe Kylie Jenneriga selgeks vaielnud, et tema saab õiguse lapsele Love nimeks panna, hakkas Kanye nõudma, et laps peaks nime saama tema lahkunud tema Donda järgi.

Aga Kimile see nimi ei meeldinud. Kanye alguses eeldas, et naise vastumeelsus võib olla tingitud sellest, et talle ei meeldinud tema ema. «Kim ei tahtnud last Dondaks nimetada, sest talle ei meeldinud see nimi. Tal ei ole tema ema vastu midagi,» ütles perekonnale lähedal seisev isik.