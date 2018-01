USA ekraanilegend sai täna 96-aastaseks

Betty Marion White Luddeni nime all Oak Parkis, Illinoisi osariigis 17. jaanuaril 1922 sündinud näitlejanna on kõige enam tuntud komöödianäitlejana.

Betty White tegi enda näitlejadebüüdi 1945.aastal (II MS lõpp), kui osales lühifilmis «Time to Kill». Pärast seda kulus 17 aastat, mil ta järgmises filmis osales, ning kuigi tal kogunes erinevaid filmirolle karjääri jooksul mitu tosinat, on näitlejanna kõige enam tuntud siiski telesarjade näitlejana.

Eesti publikule on ta tuntud sarjast «The Golden Girls» (1985-1992), milles ta osales terve sarja jooksul. White mängis sarjas pooletoobist Rose Nylundi, rolli, mis tõi talle mitu parima naispeaosatäitja auhinda ja Kuldgloobuse nominatsiooni neljal aastal järjest.

Kuigi Betty White oli neljast naispeaosatäitjast kõige vanem, on ta ainuke, kes siiamaani veel elus on.

Betty White on kirjutanud seitse raamatut, olnud kolmel korral abielus, kuid tal ei ole ühtegi last. Ta on kasuemaks enda viimase abikaasa Allen Luddeni kolmele lapsele mehe esimesest abielust.