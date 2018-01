Eesti tüdruk murdis Londoni moenädalale

Kuslapuu teatas Õhtulehele, et «Ones To Watch» auhinna võitmine suur on tunnustus ja kinnitus sellele, et ta teeb õiget asja. Nagu ka eelnevates kollektsioonides, loob Kristel uue kollektsiooniga moodi läbi iroonia ja klišeede, mis ei pea õigustamiseks ja enese mugavalt tundmiseks valima endale sugu.