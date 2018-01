Endine iluuisutaja Katarina Witt: Ida-Saksa salapolitsei andmetel seksisin ma seitse minutit

«Mulle meeldis see tiitel, me ei olnud mingid ajudeta masinad. Kuna meil oli keelatud otse lääne meediaga suhelda, siis tekkis palju kuulujutte. Lisaks jälgis meid Ida-Saksamaa salapolitsei Stasi,» meenutas endine staar.

«Raportis oli, et suguühe leidis aset kell 20.00 kuni 20.07. See ei ole just pikk aeg. Mäletan, et olin siis koos oma kallimaga ja pärast omavahel kõnelemist olime vaikselt, kuna teadsime, et Stasi kuulab meid pealt. See hotell tegi Stasiga koostööd ja selles toas, kus meie olime, oli televiisori sees kaamera. Meie kohta infot kogunutel oli väga hea kujutlusvõime,» sõnas Witt.