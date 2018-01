Matt Damon ei tohi enam seksuaalse ahistamise teemal sõna võtta

Matt Damon ütles detsembris, et Hollywoodi mehi, keda süüdistatakse seksuaalses ebasobivas käitumises, ei tohiks kõiki ühte potti panna. Damon sõnas: «Ma usun, et on olemas kindel käitumise spekter, eksole? Ja me peame välja mõtlema ... teate ju küll, on vahe, kas inimene patsutab kellegi tagumikku või vägistab ja pilastab lapsi. Mõlemad need käitumised tuleks eemaldada, aga neid ei tohiks sama mõõdupuu järgi hinnata. Nagu ka Louis CK asi. Ta ütles meedias ise: «ma tegin seda. Ma tegin need asjad. Need naised räägivad tõtt.» Ja ma mäletan ennast mõtlemas: see on märk kellestki ... kellestki, kellega me saaksime koostööd teha.»