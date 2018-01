Twitteris kutsutakse Donald Trumpi avalikult kaalule astuma

Valge Maja arsti Ronny Jacksoni sõnul kontrollis ta Trumpi tervist, president on heas vaimses ja füüsilises vormis, olles 188 sentimeetrit pikk ja kaaludes 108 kilogrammi, teatab The Sun.

Valge Maja arst Ronny Jackson

Pärast seda teadet teatasid mitmed ameeriklased sotsiaalmeedias, et 71-aastane Trump valetab oma kehakaalu ja tervisliku seisundi kohta.

Donald Trump

Ameeriklastele meenus, kuidas Trump 2011. aastal nõudis, et siis võimul olnud president Barack Obama tõestaks, et ta on sündinud USAs Hawaiil, mitte Aafrikas Keenias. Siis hakati inglise keele slängis kasutama selle kohta sõna «birther». Nüüdne «girther» ehk piha ümbermõõt on tehtud selle eeskujul.

Twitteris esitas Trumpile esimesena üleskutse astuda telesaates kaalule filmi «Guardians of the Galaxy» režissöör, 51-aastane James Gunn, kes on nõus andma Trumpi poolt eelistatud heategevusorganisatsioonile 100 000 dollarit.

Režissöör James Gunn

«Annan 100 000 dollarit Trumpi poolt eelistatud heategevusorganisatsioonile, kui ta astub telesaates arsti ja minu silme ees väga täpsele kaalule,» teatas režissöör.

Gunn kõrvutas sotsiaalmeedias Trumpi fotosid heas sportlikus vormis olevate ja umbes 108 – 110 kilogrammi kaaluvate meeste fotodega. Tema sõnul näitavad need, et Trump ei kaalu 108 kilogrammi, vaid pigem 120 kilogrammi.

Üks neist on Los Angelese pesapallimängija Albert Pujol, kes Gunni andmetel on 188 sentimeetrit pikk ja ja kaalub 108 kilogrammi.

Donald Trump (paremal) ja pesapallur Albert Pujol

«Trumpi arstliku läbivaatuse kohaselt on ta pikkus 188 sentimeetrit ja kehakaal 108 kilogrammi, Albert Pujol on sama pikk ja samas kehakaalus, kuid nende kahe mehe vahe on silmnähtav. Kui Trumpi psühholoogiline test on sama «täpne», siis on meil suur probleem,» teatas Gunn oma tviidis.

Režissöör viitas testile, mille Trump tegi oma tervisekontrolli käigus. Arst Jacksoni sõnul sai USA president selle eest maksimumpunktid.

Mitmed Twitteri kasjutada kõrvutasid Trumpi USA tuntud sportlastega, kellel on võimsad lihased ja kes kaaluvad üle 100 kilogrammi.

Sotsiaalmeedia andmetel on Trumpi kehamassi indeks 29,9, mis tähendab, et ta on oma väidetava pikkuse kohta ülekaaluline. Ta oleks normaalkaalus, kui ta kehakaal oleks 188 sentimeetri juures kuni 90 kilogrammi.

Donald Trump koos poja Barroniga

Teada on, et Trumpile meeldib süüa palju rasva ja suhkrut sisaldavaid toite, kaasa arvatud hamburger ja biifsteek.

USA president mängib vahel golfi, kuid ta ei treeni pidevalt.

Trumpi vaimse tervise kohta on pärast ajakirjaniku Michael Wolffi raamatu «Fire and Fury: Inside the Trump White House» ilmumist küsima, et kas Trumpi vaimne tervis on korras.

Michael Wolffi raamatu «Fire and Fury: Inside the Trump White House» esikaas

Trump vastas Wolffi kui veel paljude teiste kahtlustele Twitteris, et ta on stabiilne geenius.