Keda prints Harry ja Meghan Markle oma pulma ei kutsu?

«Harry ja Meghan vaatavad väga hoolikalt, keda nad kutsuvad. See on nende tähtis päev ja nad ei soovi, et mingid intsidendid ja kokkupõrked seda rikuksid. Oletada võib, et nad ei kutsu pulma oma ekskallimaid, kuid see ei ole veel lõplik. Harry vist ei kutsu Chelsy Davyt ja Cressida Bonast ning Meghan oma eksmeest Trevor Engelsoni. Samas Chelsy ja Harry on jäänud sõpradeks ja aeg-ajalt helistavad teineteisele. Chelsy õnnitles Harryt ta kihluse puhul ja seega ei saa seda naist pulmakülaliste nimekirjast veel lõplikult välja arvata,» sõnas kuningakoja allikas.