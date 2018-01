Krõbedad külmakraadid on tabanud lõpuks ka Eestit. Koeraomanikud, kes peavad ka kõige kõvema pakasega väljas käima teavad, et kõige tähtsam on ilmastikule vastav riietus. Õige peremees hoolitseb ka selle eest, et truu kaaslane saaks pakasest hoolimata õuemõnusid nautida. Fotosilm püüdis pealinna koerte värskemat talvemoodi.