Video: Harrodsi kaubamaja eemaldab printsess Diana ja Dodi al-Fayedi kuju

Pronkskuju antakse üle Dodi al-Fayedi isale Mohammed al-Fayedile, kes oli varem Harrodsi kaubamaja omanik ja kes lasi pärast kuulsa paari surma selle kuju kaubamaja eskalaatorite juurde panna, teatab msn.com.

FOTO: Chris Radburn/UPPA/Photoshot/Scanpix Printsess Diana ja Dodi al-Fayedi kuju Harrodsi kaubamajas, tagaplaanil Mohammed al-Fayed

Printside Williami ja Harry esindaja teatas, et printsid lasevad oma ema, printsess Diana mälestuseks valmistada uue kuju, mis pannakse Diana endisesse elukohta Kensingtoni paleesse.

FOTO: Emmevi Photo/National/©National Pictures / TopFoto/Scanpix Printsess Diana

FOTO: Andrew Parsons/PA Wire/PA Images/Scanpix Kensingtoni palee

Mohammed al-Fayed müüs Harrodsi kaubamaja 2010. aastal rohkem kui kahe miljardi dollari eest Katari kuninglikule perele. Uued omanikud on teinud muudatusi ja nüüd langetati otsus, et eemaldatakse ka Diana ja Dodi al-Fayedi kuju.

FOTO: Chris Radburn/UPPA/Photoshot/Scanpix Mohamed al-Fayed

FOTO: TOBY MELVILLE/REUTERS/Scanpix Harrodsi kaubamaja

«Kaubamajal on hea meel, et 20 aasta jooksul käis seda kuju vaatamas inimesi kogu maailmast. Saime teada, et Diana pojad on tellinud oma ema mälestuseks uue kuju ja selle tõttu langetasime otsuse meil olev kuju eemaldada,» selgitas Harrodsi tegevjuht Michael Ward.

Printsess Diana ja Dodi al-Fayed hukkusid 31. augustil 1997 Prantsusmaal Pariisis Pont d’ Alma silla tunnelis, üritades kõmufotograafide eest põgeneda. Al-Fayed ja nende autojuht Henri Paul surid sündmuskohal, printsess Diana suri haiglas ja ihukaitsja Trevor Rees-Jones pääses vigastusteta, olles ainus, kellel õnnetusautos oli turvavöö kinni.

Mohammed al-Fayed tellis pärast oma poja ja printsess Diana surma kolmemeetrise pronkskuju skulptorilt ja Harrodsi kaubamaja disaininõunikult Bill Mitchellilt, kes on al-Fayedi pere heaks töötanud üle 40 aasta.

FOTO: JOHN D MCHUGH/AFP/Scanpix Printsess Diana ja Dodi al-fayedi kuju Harrodsi kaubamajas

Diana ja Dodi kuju, mis kannab nime «The Work», pandi Harrodsi kaubamajja 2005. aastal. Paari on kujutatud Vahemere lainetes, nende ees pea kohal on albatross, mis legendi kohaselt on vabaduse ja igaviku sümbol. Kuju juures on ka memoriaal, millel on Diana ja Dodi foto.

FOTO: FRANTZESCO KANGARIS/©National Pictures / TopFoto/Scanpix Printses Diana ja Dodi al-Fayed

Diana ja Dodi kuju on paigutatud alusele, millel on tekst Innocent Victims (Süütud ohvrid).

Mohammed al-Fayed sõnas kuju avades, et Harrodsi kaubamaja on sellise kuju jaoks sobivam koht kui Hyde Park, sest see park on «kloaak». Hyde Parkis on printsess Diana mälestuseks purskkaevumemoriaal.

Möödunud aasta 31. augustil meenutati printsess Dianat nii Ühendkuningriigis kui Prantsusmaal, sest ta surmast möödus 20 aastat.

FOTO: Scanpix Printsess Diana, prints Harry, prints William (1992)

Briti meedia teatel on Harrodsi praegused omanikud arvamusel, et printsess Diana kuju allesjätmine võib kahjustada nende suhteid kuningliku perega ja ka see on üks eemaldamise põhjus.