Nalja nabani! Politsei jagab näiteid, milline üks dokumendifoto välja nägema ei peaks

«Kas sina tead, milline on üks korralik dokumendifoto? Kas seda saab pildistada pühade ajal nii, et jõulukuusk jääb taustale või on kohustuslik taustaelement hoopis kamin? Kuidas oleks saata dokumendifoto, mis on tehtud peegli ees või panna endast kõige kenam pilt mobiilile taustapildiks, teha sellest pilti ning loota seda näha oma dokumendil?



Meile saadetakse tihti fotosid, mis ei sobi dokumendifotoks. Lavastasime mõned neist uuesti ning jagame neid ka teiega. Leia nende 13 foto seast see üks, mis sobib dokumendile ning kirjuta selle foto number siia postituse alla kommentaarina,» jagab PPA üleskutset sotsiaalmeedias.