Kuulus Bayeux vaip peaks üle 950 aasta esimest korda «reisile» minema

The Guardiani teatel peaks see Bayeux katedraali muuseumis olev vaip üle 950 aasta esimest korda Prantsusmaalt lahkuma.

Prantsuse meedia kirjutas, et Bayeux muuseum peab uurima, milline on vaiba seisund ja kas seda saab ohutult transportida.

Veel ei ole teada, millal normannide vallutust kujutav vaip Suurbritanniasse jõuab ja millisel näitusel seda näha saab. Maailma erinevates paikades toimunud näitustel on seni olnud näha kuulsa vaiba koopiaid.

Ühendkuningriigi võimud on varem kahel korral üritanud seda vaipa ajutiselt oma riiki saada. Esimene kord oli 1953. aastal, kui krooniti kuninganna Elizabeth II ja teine oli 1966. aastal, kui oli Hastingsi lahingu 900. aastapäev.

Esimene ametlik kirjalik ülestähendus Bayeux vaiba kohta pärineb 1476. aastast, mil see kuulus Bayeux katedraali varade hulka.

«See on väga pikk ja kitsas seinavaip, millele on tikitud figuurid, kujutades Inglismaa vallutamist normannide ja Normandia hertsogi Guillaume II poolt,» on keskaegses tekstis.