Arst: Donald Trump elaks 200-aastaseks, kui ta vähem hamburgereid sööks

71-aastasele Trumpile tema presidendi ametiaja esimese arstliku läbivaatuse teinud arst Ronny Jackson kinnitas, et president on nii füüsiliselt kui vaimselt heas vormis, teatab The Guardian.

Jacksoni teatel tegi Trump ka keerulise kongnitiivse testi, mille maksimumpuntid on 30 ning Trump sai selle testi eest maksimumpunktid.

«Ta taipas kohe, mis selles testis teha tuleb. Ma alguses loobusin testist, kuid ta oli valmis seda tegema ja tegi hästi. Kui tal oleks vaimse tervise probleem, siis ta ei oleks saanud 30 punkti 30st. Tema psüühikaga on kõik korras,» sõnas arst.

Jackson lisas, et president nõudis kognitiivset testi, kuna meedias kirjutatakse pidevalt, et kas ta vaimse tervisega on ikka kõik korras ja kui ei ole, siis kas ta sobib presidendiametisse.

Valge Maja teatel kirjutas ajakirjanik Michael Wolff oma hiljuti ilmunud skandaalses raamatus «Fire and Fury», et Trump ei saa normaalne olla nii oma käitumise, suhtumise kui seisukohavõttude tõttu. Trump vastas Twitteris sellele «süüdistusele», et ta on väga stabiilne geenius.

Möödunud kuul jäi meediale silma, et Iisraelis Jeruusalemmas esinedes läksid Trumpil sõnad suus segamini. Hiljem selgus, et president oli külmetada saanud, ta hääl oli kähe ja Valge Maja teatel ravis Trump end Sudafediga. See ravim aga muutis Trumpi suu kuivaks, mille tõttu tal rääkimisega raskusi oli.

Jacksoni teatel on president Trump 188 sentimeetrit pikk ja kaalub 108 kilogrammi, olles natuke ülekaaluline.

Meditsiiniraporti kohaselt lööb Trumpi süda 68 lööki minutis, ta vererõhk on 122/74. Ta kolesterooli tase on 223, olles keskmisest kõrgem ja kolesterool on presidendi ametiajal tõusnud.

Arsti teatel võtab Trump ravimeid, mille abil ta kolesterooli üritab vähendada. Samuti tarbib ta Propecia nimelist ravimit, et vähendada juuksekadu.

Jackson soovitas Trumpil 5 – 6 kilogrammi kehakaalus kaotada, sest siis oleks presidendi tervis veel parem.

Arsti teatel eelistab Trump teha korrektuuri oma menüüsse, kuid ta ei ole eriti spordilembeline, välja arvatud golf.