Kaire Vilgats otsib eksabikaasaga abi: lapsed on meil ju vaja koos üles kasvatada

Värskes ajakirjas Naisteleht räägib lauljanna, et psühholoogi poole on lauljanna pöördunud ka koos eksabikaasa Johannesega, et lahendada erimeelsused ühiste laste kasvatamises. «Lapsed on meil ju vaja koos ükles kasvatada,» lausub Kaire, kes on regulaarne psühholoogi külastaja.

Vilgats, kes alustas möödunud sügisel sotsiaaltöö õpinguid Tallinna Ülikoolis rääkis saates «Hommik Anuga», kuidas psühholoogi juures käimine ei peaks olema tabuteema.

«Ma ei häbene seda, sest tähtis on ikkagi toimida ja kui ma näen, et ma ise ei saa päriselt hakkama, siis miks mitte abi paluda, eriti tänapäeval, kui on nii palju professionaale, kes saaksid sind aidata,» rõhutas Vilgats saates.